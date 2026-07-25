Глава Дзержинска Михаил Клинков поздравил работников торговли с праздником

? «В Дзержинске для развития предпринимательства созданы все условия. Взять хотя бы схему размещения нестационарных объектов. Она уже рассчитана до 2030 года. Это дает бизнесу уверенность, что завтра его не попросят уйти. Появляются новые торговые точки, работают кафе, регулярно проходят ярмарки. Только в прошлом году их было 12. А в специализированных областных мероприятиях, таких как “Покупайте нижегородское” и “Сельскохозяйственная ярмарка”, из 35 участников-производителей 14 — дзержинские. Это говорит о том, что предприниматели видят перспективу и чувствуют поддержку власти», — отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.