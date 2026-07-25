Глава Дзержинска Михаил Клинков поздравил работников торговли с праздником

Каждую четвёртую субботу июля в нашей стране отмечают День работника торговли. Накануне профессионального праздника вместе с председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным, министром промышленности, торговли и предпринимательства региона Максимом Черкасовым и председателем городской Думы Викторией Николаевой чествовали представителей отрасли, от которой напрямую зависит уровень жизни населения.
? 30 предпринимателей и специалистов сферы торговли и услуг наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами.
? Дзержинск сегодня — крупный промышленный и деловой центр. Цифры это подтверждают: только за первый квартал 2026 года товарооборот составил более 14 миллиардов рублей! Торговля — это экономический драйвер: сотни рабочих мест, развитие инфраструктуры, рост доходов в бюджеты всех уровней. Благодаря торговле люди получают доступ к более широкому ассортименту товаров и услуг по низким ценам. Это напрямую улучшает качество жизни.
? Мы сегодня отмечаем, что дзержинские предприниматели не только успешно ведут бизнес, но и активно вовлечены в жизнь города, принимая участие в массовых мероприятиях и конкурсах «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка» и «Предприниматель года».
? «В Дзержинске для развития предпринимательства созданы все условия. Взять хотя бы схему размещения нестационарных объектов. Она уже рассчитана до 2030 года. Это дает бизнесу уверенность, что завтра его не попросят уйти. Появляются новые торговые точки, работают кафе, регулярно проходят ярмарки. Только в прошлом году их было 12. А в специализированных областных мероприятиях, таких как “Покупайте нижегородское” и “Сельскохозяйственная ярмарка”, из 35 участников-производителей 14 — дзержинские. Это говорит о том, что предприниматели видят перспективу и чувствуют поддержку власти», — отметил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
? Особую благодарность хочу выразить тем предпринимателям, кто помогает нашим бойцам в зоне проведения СВО. Помощь эта постоянная. Она в перечислении денежных средств, предоставлении оборудования, транспорта, продовольствия, поддержке семей участников СВО.
? Уважаемые представители торговли и сферы услуг! Вы работаете с людьми и для людей. От вас во многом зависят качество жизни и комфорт дзержинцев. Спасибо за добросовестный труд!
Желаю здоровья, благополучия и удачи в реализации профессиональных и личных планов!