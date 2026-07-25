Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

«В понедельник циклон пройдет практически через центр ЦФО и выйдет в Верхневолжье, оставляя столицу в своей тыловой части. В мегаполисе вновь не избежать дождей, а температура еще немного понизится, и днем — лишь около плюс 20 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.