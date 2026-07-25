Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 26 градусов и дожди с грозами ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В понедельник циклон пройдет практически через центр ЦФО и выйдет в Верхневолжье, оставляя столицу в своей тыловой части. В мегаполисе вновь не избежать дождей, а температура еще немного понизится, и днем — лишь около плюс 20 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что вторник окажется одним из теплых дней — регион попадет в теплый сектор североатлантического циклонического вихря. В этот день в столице ожидаются дожди и локальные грозы, воздух прогреется до плюс 24−26 градусов.
«В ночь на среду по территории столицы пройдет холодный атмосферный фронт, после чего регион окажется в тыловой, холодной части циклона с центром над Карелией. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, и вновь далеко не июльская температура — максимум не превысит плюс 18 — плюс 20», — добавил он.
По словам Леуса, в четверг столичный регион останется в тылу уходящего на северо-восток Европейской России циклона. В Москве пройдут дожди, температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов.
«Влияние циклона в пятницу станет менее заметным, и температура составит плюс 24 — плюс 26, однако это по-прежнему не исключает коротких дождей», — заключил синоптик.