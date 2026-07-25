Глава Дона поздравил сотрудников следственных органов с праздником

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником.
Глава региона отметил, что ответственная работа следоватеей заслуживает большого уважения и признания.
Он поблагодарил правоохранителей за профессионализм, верность долгу, добросовестность и решительность, а также пожелал оперативной удачи, здоровья, мирного неба.
Добавим, что День сотрудника органов следствия Российской Федерации ежегодно отмечается 25 июля. Начало праздник берёт ещё в петровские времена: когда император Пётр Первый издал именной указ о создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Волконского. Это был первый в России государственный орган, который получил полномочия проводить предварительное следствие.