Глава Дона поздравил сотрудников следственных органов с праздником

Добавим, что День сотрудника органов следствия Российской Федерации ежегодно отмечается 25 июля. Начало праздник берёт ещё в петровские времена: когда император Пётр Первый издал именной указ о создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Волконского. Это был первый в России государственный орган, который получил полномочия проводить предварительное следствие.