В историко-краеведческом музее Геленджика установили новое оборудование

Интерактивное оборудование закупили для историко-краеведческого музея Геленджика, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Оснащение позволит по-новому представить посетителям историю города и Краснодарского края, сообщили в администрации города-курорта.
С помощью оборудования для посетителей создадут интерактивное пространство с 3D-проекциями редких музейных предметов, мультимедийными панелями и очками виртуальной реальности. Посетители смогут рассмотреть отдельные экспонаты в цифровом формате и погрузиться в историю города — узнать больше об археологических памятниках, древних поселениях и развитии Геленджика.
«Подрастающее поколение сейчас очень продвинуто в цифровых технологиях, информацию легко воспринимает в современном формате. Потому внедряем новые модели в работу городского музея», — написал в своем канале в мессенджере «Макс» глава Геленджика Алексей Богодистов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.