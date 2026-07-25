В Хабаровском крае заболеваемость гепатитами упала в полтора раза

Хабаровский край заметно продвинулся в борьбе с вирусными гепатитами. За первые шесть месяцев 2026 года в регионе зафиксировали 182 случая гепатитов В и С — это в полтора раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С» президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали в пресс-службе краевого минздрава.