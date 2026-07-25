В Хабаровском крае заболеваемость гепатитами упала в полтора раза

Хабаровский край заметно продвинулся в борьбе с вирусными гепатитами. За первые шесть месяцев 2026 года в регионе зафиксировали 182 случая гепатитов В и С — это в полтора раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Таких результатов удалось добиться благодаря системной работе в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С» президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали в пресс-службе краевого минздрава.
Только в 2025 году терапию препаратами прямого противовирусного действия получили 1026 человек, а успешно завершили курс 999 пациентов — показатель излечения от гепатита С достиг 97,3 процента. С 2023 года за счёт фонда «Круг добра» пролечили 38 детей с хроническим гепатитом С. Лечение теперь доступно не только в стационаре, но и амбулаторно, в дневном стационаре, что заметно расширило охват.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Хабаровского края и ДФО Анна Кузнецова напомнила, что в России уже три десятилетия действует всеобщая вакцинация новорождённых от гепатита.
«Эта прививка фактически служит первой противораковой защитой, потому что именно вирус гепатита В лидирует среди причин развития рака печени. Пройти вакцинацию бесплатно можно в любой поликлинике по месту жительства», — отметила она.
До конца 2030 года в рамках федеральных программ медики региона намерены спасти не меньше 98 тысяч жизней от этого социально значимого заболевания. Пока край уверенно движется к намеченной цели.