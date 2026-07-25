Военные из Хабаровского края штурмовали учебную базу в джунглях Мьянмы

Перед штурмом по лагерю отработали FPV-дроны и гексакоптеры, бойцов прикрывали снайперы. Одна группа прошла к базе через джунгли, а спецназ России и Мьянмы высадился с вертолёта в тыл условного противника. Боевики попытались выдвинуться навстречу на квадроциклах, но попали в засаду.