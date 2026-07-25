Военные из Хабаровского края штурмовали учебную базу в джунглях Мьянмы

Военнослужащие Восточного военного округа и армии Мьянмы провели совместную тренировку в горных джунглях. Бойцы обнаружили лагерь условных террористов, перекрыли пути отхода и штурмом взяли базу, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
По легенде учений вооружённая группа закрепилась на господствующей высоте, оборудовала командный пункт, узел связи и склады боеприпасов. Разведывательные беспилотники нашли позиции противника и проследили за маршрутами его передвижения.
Перед штурмом по лагерю отработали FPV-дроны и гексакоптеры, бойцов прикрывали снайперы. Одна группа прошла к базе через джунгли, а спецназ России и Мьянмы высадился с вертолёта в тыл условного противника. Боевики попытались выдвинуться навстречу на квадроциклах, но попали в засаду.
Во время тренировки военные также эвакуировали раненого бойца и оказали ему первую помощь. Для передвижения по труднопроходимой местности использовали мотоциклы, багги и квадроциклы, а к операции привлекли наземный роботизированный комплекс «Курьер».
«Уверен, что российско-мьянманское сотрудничество будет и впредь укрепляться, открывая новые возможности для взаимовыгодного партнёрства», — отметил главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы генерал-полковник Йе Вин У.
После завершения тренировки российские военные показали партнёрам снайперские винтовки, разведывательные и ударные беспилотники, роботизированную технику и лёгкий транспорт. В сборе участвовали военнослужащие Восточного военного округа из Хабаровского и Приморского краёв.