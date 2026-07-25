В Архангельской области отремонтировали школу в поселке Пянда

Пяндскую основную школу полностью обновили в Архангельской области по нацпроекту «Молодёжь и дети». Здание в поселке Пянда построили в 1954 году, ремонт там проводят впервые, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Специалисты уже заменили венцы и перекрытия, обновили окна, двери и инженерные сети. Также там модернизировали системы электро-, тепло- и водоснабжения, канализацию, установили современные системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Кроме того, для учебного процесса закупили новую мебель, специальные парты для младших классов, компьютеры, оргтехнику и интерактивные доски. Современное оборудование появилось в кабинетах физики и химии. Новое оснащение получат пищеблок и школьный музей. Например, для музейной экспозиции приобрели специальные витрины, шкафы и тумбы.
Отмечается, что в здании школы откроют помещения для группы детского сада, которая переедет из старого строения, а к началу учебного года планируют благоустроить прилегающую территорию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.