Более тысячи соцконтрактов оформили в Хабаровском крае

Размер выплат зависит от выбранной программы. На открытие бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей, на личное подсобное хозяйство — до 200 тысяч рублей. Тем, кто ищет работу, выплачивают по 25 186 рублей в течение четырёх месяцев.