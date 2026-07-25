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Более тысячи соцконтрактов оформили в Хабаровском крае

Поддержку предоставляют в рамках национального проекта «Семья».

С начала 2026 года жители Хабаровского края заключили 1 028 социальных контрактов, чтобы найти работу, открыть своё дело или развить личное хозяйство. Поддержку предоставляют в рамках национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Самым востребованным направлением стало предпринимательство: деньги на запуск собственного дела получили 419 человек. Ещё 347 жителей воспользовались помощью при трудоустройстве, 160 семей направили средства на развитие подсобного хозяйства, а 96 заявителям помогли выйти из сложной жизненной ситуации.

Размер выплат зависит от выбранной программы. На открытие бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей, на личное подсобное хозяйство — до 200 тысяч рублей. Тем, кто ищет работу, выплачивают по 25 186 рублей в течение четырёх месяцев.

Соцконтракт уже помог многодетной жительнице Комсомольска-на-Амуре Наталье Лудченко открыть развивающий центр для детей от девяти месяцев. Перед запуском бизнеса или хозяйства участники проходят проверку предпринимательских навыков, а при необходимости могут бесплатно обучиться в центре «Мой бизнес».

Претендовать на поддержку могут семьи и одинокие жители, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума — в 2026 году он составляет 23 106 рублей. Заявление принимают через «Госуслуги», многофункциональные центры и учреждения социальной поддержки.