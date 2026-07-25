В Сургутском районе Югры пройдет форум трудовых отрядов «ПроКачка»

Участниками станут представители молодежных трудовых отрядов в возрасте от 14 до 17 лет, которые соберутся, чтобы подвести итоги летней трудовой занятости и обменяться опытом. Программа форума включает конкурс трудовых отрядов, а также образовательные и интеллектуально-развлекательные площадки. Участникам предстоит представить творческий номер и видеовизитку, а затем пройти обучение на двух образовательных потоках. Победителей и призеров определят по критериям: дисциплина, символика и атрибутика отряда, качество презентации и видеовизитки. Призеры получат дипломы и кубки, а участников поощрят сертификатами.