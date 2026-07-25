В Сургутском районе Югры пройдет форум трудовых отрядов «ПроКачка»

Форум работающей молодежи «ПроКачка» состоится 19 августа в сельском поселении Солнечном Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в районной администрации. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Участниками станут представители молодежных трудовых отрядов в возрасте от 14 до 17 лет, которые соберутся, чтобы подвести итоги летней трудовой занятости и обменяться опытом. Программа форума включает конкурс трудовых отрядов, а также образовательные и интеллектуально-развлекательные площадки. Участникам предстоит представить творческий номер и видеовизитку, а затем пройти обучение на двух образовательных потоках. Победителей и призеров определят по критериям: дисциплина, символика и атрибутика отряда, качество презентации и видеовизитки. Призеры получат дипломы и кубки, а участников поощрят сертификатами.
«Форум “ПроКачка” — это важное событие, которое позволяет не только подвести итоги продуктивного трудового лета, но и дает молодым людям возможность прокачать свои навыки и знания. Мы стремимся создать условия, в которых каждый участник сможет раскрыть свой потенциал, найти единомышленников и зарядиться энергией для новых свершений. Трудовая занятость подростков — это не просто работа, а школа ответственности, командного духа и первых профессиональных проб», — отметила начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.
Регистрация на организованную перевозку для участников осуществляется до 7 августа по электронной почте rmc-mp@mail.ru, также необходимо зарегистрироваться в системе «Молодежь России» до 16 августа по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.