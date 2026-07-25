В Дзержинске продолжается ремонт школ к новому учебному году

Продолжаем ремонтные работы по подготовке образовательных учреждений Дзержинска к новому учебному году. На территории детского сада № 89 идет замена ограждения.
? Учреждению в этом году исполняется 62 года. Конструкция давно исчерпала свой ресурс и требует капитального обновления. Демонтаж старой и монтаж новой конструкции ведутся поэтапно, благодаря чему детский сад продолжает работать в штатном режиме. Работы начались 6 июля и должны завершиться 17 августа.
? Подрядные работы выполняет наша дзержинская компания с большим опытом в установке ограждений. Директор организации Александр Толстяков говорит: «Мы ставим забор для детской организации и прекрасно понимаем, что это защита детей. Поэтому относимся к задаче максимально серьезно». Обновленное современное ограждение сделает территорию детского сада по-настоящему безопасной и избавит родителей от лишних переживаний.
? Территория детского сада прекрасно благоустроена, есть необходимое оборудование и материалы для развития детей. Благодарю заведующую дошкольным учреждением Елену Аркадьевну Парушину и весь коллектив за профессионализм и искреннюю любовь к детям.
? В этом летнем сезоне масштабные ремонтные и восстановительные работы пройдут в 35 школах, 31 детском саду и 4 учреждениях дополнительного образования города.