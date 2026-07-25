В Дзержинске продолжается ремонт школ к новому учебному году

? Подрядные работы выполняет наша дзержинская компания с большим опытом в установке ограждений. Директор организации Александр Толстяков говорит: «Мы ставим забор для детской организации и прекрасно понимаем, что это защита детей. Поэтому относимся к задаче максимально серьезно». Обновленное современное ограждение сделает территорию детского сада по-настоящему безопасной и избавит родителей от лишних переживаний.