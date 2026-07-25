За доступной рыбой из автолавки выстроилась очередь в Хабаровском крае

Рыбная автолавка приехала в Амурск и развернула торговлю возле торгового центра «Линкор» на проспекте Мира. Несмотря на жару, горожане начали собираться у машины заранее, сообщили в правительстве края.
Покупателям предложили кету, тихоокеанскую сельдь, камбалу, судака, зубастую корюшку, минтай и кальмара в рамках проекта «Доступная рыба». Быстрее всего жители разбирали корюшку, камбалу, навагу и командорского кальмара.
Особенно востребованной выездная торговля оказалась среди пенсионеров. Из-за большого числа покупателей автолавка работала дольше запланированного — продавцы обслужили всех, кто пришёл за рыбой.
В жаркую погоду посетителям бесплатно раздавали питьевую воду. После завершения торговли команда вернулась в Хабаровск уже поздно ночью.
До Амурска автолавка побывала в районе имени Лазо и Бикинском округе. Следующую продажу рыбы планируют провести 28 июля в Вяземском.