Водитель КамАЗа выплатит 510 тысяч рублей пострадавшему в автоаварии в ЕАО

Суд обязал водителя грузовика выплатить 510 тысяч рублей жителю Биробиджана, пострадавшему в ДТП на трассе Чита — Хабаровск. Решение пытались оспорить, но областной суд оставил его в силе, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
Авария произошла 23 июня 2025 года. Водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Wish, которая ехала впереди.
Автомобилист получил травмы, проходил лечение и понёс расходы на ремонт повреждённой машины. Кроме материального ущерба суд учёл физические и нравственные страдания пострадавшего.
Биробиджанский районный суд взыскал с виновника аварии 510 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда. Такое решение поддержал прокурор.
Ответчик посчитал сумму завышенной и подал жалобу. Суд ЕАО не нашёл оснований для пересмотра дела и оставил выплату без изменений.