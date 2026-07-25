Водитель КамАЗа выплатит 510 тысяч рублей пострадавшему в автоаварии в ЕАО

Суд обязал водителя грузовика выплатить 510 тысяч рублей жителю Биробиджана, пострадавшему в ДТП на трассе Чита — Хабаровск. Решение пытались оспорить, но областной суд оставил его в силе, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.