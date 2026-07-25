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Водитель КамАЗа выплатит 510 тысяч рублей пострадавшему в автоаварии в ЕАО

Автомобилист получил травмы, проходил лечение и понёс расходы на ремонт повреждённой машины.

Суд обязал водителя грузовика выплатить 510 тысяч рублей жителю Биробиджана, пострадавшему в ДТП на трассе Чита — Хабаровск. Решение пытались оспорить, но областной суд оставил его в силе, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Авария произошла 23 июня 2025 года. Водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota Wish, которая ехала впереди.

Автомобилист получил травмы, проходил лечение и понёс расходы на ремонт повреждённой машины. Кроме материального ущерба суд учёл физические и нравственные страдания пострадавшего.

Биробиджанский районный суд взыскал с виновника аварии 510 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда. Такое решение поддержал прокурор.

Ответчик посчитал сумму завышенной и подал жалобу. Суд ЕАО не нашёл оснований для пересмотра дела и оставил выплату без изменений.