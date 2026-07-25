Число погибших от удара ВСУ по турбазам в Запорожской области выросло до 12

«Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке. К сожалению, из-под завалов извлечено тело ещё одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребёнка», — отметила Балицкий.