В Кургане открыли первый корт для падела

Первый корт для падел-тенниса открыли в Кургане в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.
Губернатор региона Вадим Шумков во время рабочего объезда 16 июля посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Шевелевка, на базе которого создан новый объект. Сам ФОК был отремонтирован.
«Заработал новый корт для падел-тенниса в Шевелевке. Обновили и старый корт. Стало уютно и здорово. Опросили занимающихся ребят и взрослых — все довольны», — отметил глава региона.
Также Шумков добавил, что в скором времени еще один корт для падел-тенниса и площадка для мини-футбола появятся в Заозерном районе Кургана.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.