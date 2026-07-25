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В Кургане открыли первый корт для падела

В скором времени в городе появится еще один корт и площадка для мини-футбола.

Первый корт для падел-тенниса открыли в Кургане в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

Губернатор региона Вадим Шумков во время рабочего объезда 16 июля посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Шевелевка, на базе которого создан новый объект. Сам ФОК был отремонтирован.

«Заработал новый корт для падел-тенниса в Шевелевке. Обновили и старый корт. Стало уютно и здорово. Опросили занимающихся ребят и взрослых — все довольны», — отметил глава региона.

Также Шумков добавил, что в скором времени еще один корт для падел-тенниса и площадка для мини-футбола появятся в Заозерном районе Кургана.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.