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Банк спас биробиджанца от потери 620 тысяч при покупке Subaru

По факту попытки хищения средств возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере.

Житель Биробиджана едва не лишился 619,8 тысячи рублей, пытаясь купить Subaru Forester по объявлению в социальных сетях. Перевод остановил банк, сотрудники которого заподозрили мошенничество, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

62-летний горожанин нашёл автомобиль стоимостью 1,24 миллиона рублей и связался с продавцом. Стороны договорились о покупке, после чего покупателю предложили сначала перечислить почти половину суммы.

Биробиджанец пришёл в отделение банка и попытался отправить 619,8 тысячи рублей. Операцию заблокировали, а вскоре выяснилось, что никакую машину продавать ему никто не собирался — за объявлением скрывался аферист.

По факту попытки хищения средств возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Правоохранители устанавливают личность владельца объявления и других возможных участников схемы.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура Еврейской автономной области.