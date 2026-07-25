Банк спас биробиджанца от потери 620 тысяч при покупке Subaru

Житель Биробиджана едва не лишился 619,8 тысячи рублей, пытаясь купить Subaru Forester по объявлению в социальных сетях. Перевод остановил банк, сотрудники которого заподозрили мошенничество, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
62-летний горожанин нашёл автомобиль стоимостью 1,24 миллиона рублей и связался с продавцом. Стороны договорились о покупке, после чего покупателю предложили сначала перечислить почти половину суммы.
Биробиджанец пришёл в отделение банка и попытался отправить 619,8 тысячи рублей. Операцию заблокировали, а вскоре выяснилось, что никакую машину продавать ему никто не собирался — за объявлением скрывался аферист.
По факту попытки хищения средств возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Правоохранители устанавливают личность владельца объявления и других возможных участников схемы.
Расследование дела взяла на контроль прокуратура Еврейской автономной области.