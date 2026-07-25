Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 августа

В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия.

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 августа. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.

Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль и слабость.

«Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — отмечается в сообщении.

Сегодня, 25 июля, ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций», — говорится в сообщении.