Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 августа. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.
Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль и слабость.
«Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — отмечается в сообщении.
Сегодня, 25 июля, ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла.
«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций», — говорится в сообщении.