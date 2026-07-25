В подмосковные больницы поступило новое гинекологическое оборудование

Новое гинекологическое оборудование поступило в больницы Московской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего до конца года планируется поставить 87 единиц техники, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Медтехника уже поступила в больницы Домодедова, Королева, Луховиц, Можайска и других городов региона. Оборудование позволяет врачам проводить обследования с высокой точностью, выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно назначать лечение.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.