Виновник ДТП выплатил 632 тысячи хабаровчанке после вмешательства приставов

Житель Хабаровского края возместил женщине 632 тысячи рублей за серьёзно повреждённый в аварии автомобиль. Добиться выплаты удалось после вмешательства судебных приставов, сообщили в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчину признали виновником ДТП и обязали компенсировать пострадавшей материальный ущерб. Однако исполнять решение суда добровольно автомобилист не стал.
Дело передали приставам Нанайского района. Они возбудили исполнительное производство, уведомили должника и предупредили, какие меры последуют при дальнейшем отказе платить.
Кроме основной суммы виновнику аварии мог грозить исполнительский сбор. После этого мужчина погасил задолженность полностью.
Женщина получила все присуждённые ей 632 тысячи рублей. Исполнительное производство завершили.