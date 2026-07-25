Виновник ДТП выплатил 632 тысячи хабаровчанке после вмешательства приставов

Житель Хабаровского края возместил женщине 632 тысячи рублей за серьёзно повреждённый в аварии автомобиль. Добиться выплаты удалось после вмешательства судебных приставов, сообщили в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.