Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народные приметы на 26 июля: сегодня надо усердно работать

Накрывая стол, сегодня надо избегать острых углов.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Гаврила Летний. В этот день старались особенно усердно работать. По поверью, это поможет привлечь в жизнь достаток и благополучие. Еще одной традицией было печь пироги и раздавать их тем, кто нуждался в еде и заботе. Считалось, что проявленная щедрость вернется в виде благополучия и мира в доме.

Сегодня надо быть особо внимательными к мелочам, каждое действие должно быть осмысленным.

Сегодня опасно лениться. Нельзя выбрасывать хлебные крошки и наступать на зерно. Накрывая на стол, надо следить, чтобы не было острых углов — на них следует ставить округлые предметы или прикрывать углы скатертью. Это поможет избежать ссор, сохранить мир и спокойствие в доме. Не стоит в баню, по поверьям, горячая вода может смыть удачу и отвести от дома благополучие.

Плохая примета сегодня споткнуться на пороге, этот знак предупреждает о материальных или личных потерях.

Народные приметы на 26 июля:

— день теплый и ясный — к сухой осени;

— идет сильный дождь — к неурожаю;

— птицы сбиваются в стаи — к ранней осени;

— рожь поспела — пора собирать подберезовики.

Источник: iz.ru.