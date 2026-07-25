Народные приметы на 26 июля: сегодня надо усердно работать

По народному календарю сегодня Гаврила Летний. В этот день старались особенно усердно работать. По поверью, это поможет привлечь в жизнь достаток и благополучие. Еще одной традицией было печь пироги и раздавать их тем, кто нуждался в еде и заботе. Считалось, что проявленная щедрость вернется в виде благополучия и мира в доме.