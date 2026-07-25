Народные приметы на 26 июля: сегодня надо усердно работать

По народному календарю сегодня Гаврила Летний. В этот день старались особенно усердно работать. По поверью, это поможет привлечь в жизнь достаток и благополучие. Еще одной традицией было печь пироги и раздавать их тем, кто нуждался в еде и заботе. Считалось, что проявленная щедрость вернется в виде благополучия и мира в доме.
Сегодня надо быть особо внимательными к мелочам, каждое действие должно быть осмысленным.
Сегодня опасно лениться. Нельзя выбрасывать хлебные крошки и наступать на зерно. Накрывая на стол, надо следить, чтобы не было острых углов — на них следует ставить округлые предметы или прикрывать углы скатертью. Это поможет избежать ссор, сохранить мир и спокойствие в доме. Не стоит в баню, по поверьям, горячая вода может смыть удачу и отвести от дома благополучие.
Плохая примета сегодня споткнуться на пороге, этот знак предупреждает о материальных или личных потерях.
Народные приметы на 26 июля:
— день теплый и ясный — к сухой осени;
— идет сильный дождь — к неурожаю;
— птицы сбиваются в стаи — к ранней осени;
— рожь поспела — пора собирать подберезовики.
Источник: iz.ru.