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В воскресенье в Калининграде перекроют Кленовую аллею для ралли-спринта

В городе пройдёт первый этап регионального чемпионата по автомобильному спорту.

В воскресенье, 26 июля, в Калининграде перекроют Кленовую аллею для ралли-спринта. Движение также ограничат на прилегающих улицах. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение всех видов транспорта будет запрещено на Кленовой аллее, улицах Энтузиастов и Технологической. Ограничения продлятся с 7:00 до 20:00. Их вводят для обеспечения безопасности проведения первого этапа регионального чемпионата по автомобильному спорту.

«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, региональную общественную организацию “Калининградская федерация автомобильного спорта”», — добавили в администрации города.

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