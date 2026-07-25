В воскресенье в Калининграде перекроют Кленовую аллею для ралли-спринта

В воскресенье, 26 июля, в Калининграде перекроют Кленовую аллею для ралли-спринта. Движение также ограничат на прилегающих улицах. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
Движение всех видов транспорта будет запрещено на Кленовой аллее, улицах Энтузиастов и Технологической. Ограничения продлятся с 7:00 до 20:00. Их вводят для обеспечения безопасности проведения первого этапа регионального чемпионата по автомобильному спорту.
«Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора, региональную общественную организацию “Калининградская федерация автомобильного спорта”», — добавили в администрации города.