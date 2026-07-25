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40 деревьев и крупных веток упало в Ростове из-за сильного дождя

Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Вечером 25 июля на Ростов-на-Дону обрушился мощный ураган с ливнем и грозой. Небо заволокли черные тучи, начался сильный дождь стеной. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев.

Как сообщил глава города Александр Скрябин, шесть расчетов спасателей и восемь аварийных бригад устраняют последствия непогоды. Из-за сильных порывов ветра без электричества остались жители нескольких районов города. Городские службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного устранения последствий.

Штормовое предупреждение в регионе действует до 27 июля, порывы ветра могут достигать 20−25 м/с. Власти призывают ростовчан по возможности не выходить из дома и не приближаться к оборванным проводам и поврежденным деревьям.