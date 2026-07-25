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«Торпедо» продлило контракт с защитником Дмитрием Бреусом до 2028 года

22-летний хоккеист вернулся после сезона в «Барысе» и продолжит карьеру в нижегородском клубе.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил сотрудничество с защитником Дмитрием Бреусом. Новый односторонний контракт с 22-летним игроком рассчитан до 31 мая 2028 года. Таким образом, после сезона, проведенного в аренде, хоккеист продолжит выступать за нижегородскую команду. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Минувший чемпионат Бреус провел в составе астанинского «Барыса», где сыграл 62 матча в Континентальной хоккейной лиге. В среднем защитник проводил на льду более 14 минут за игру и набрал 10 очков по системе «гол+пас». Кроме того, в составе сборной Казахстана он принял участие в пяти матчах чемпионата мира, отметившись двумя заброшенными шайбами.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что решение отправить хоккеиста в аренду полностью оправдало себя. По его словам, за прошедший сезон Дмитрий получил важный игровой опыт, заметно прибавил не только в мастерстве, но и в психологической устойчивости. В клубе рассчитывают, что защитник сможет провести свой лучший сезон и продолжит профессиональный рост уже в составе нижегородской команды.

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