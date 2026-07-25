«Торпедо» продлило контракт с защитником Дмитрием Бреусом до 2028 года

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что решение отправить хоккеиста в аренду полностью оправдало себя. По его словам, за прошедший сезон Дмитрий получил важный игровой опыт, заметно прибавил не только в мастерстве, но и в психологической устойчивости. В клубе рассчитывают, что защитник сможет провести свой лучший сезон и продолжит профессиональный рост уже в составе нижегородской команды.