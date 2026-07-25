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В Ростове-на-Дону восстановят нарушенное грозовым фронтом электроснабжение

В Ростове-на-Дону восстановят нарушенное грозовым фронтом электроснабжение.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Нарушенное грозовым фронтом электроснабжение в части Ростова-на-Дону восстановят к 22.00 субботы, 25 июля, сообщает департамент по ЖКХ города.

«В связи с прохождением грозового фронта на территории Ростовской области произошло аварийное отключение электроснабжения центров питания в городе Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас электроснабжение отсутствует в восточной, центральной и западной частях города. Кроме того, временно остановлена работа насосного оборудования на объектах водоснабжения. В связи с этим возможно снижение давления воды в жилых домах.

«Специалисты ПАО “Россети Юг” и АО “Донэнерго” уже ведут работу по устранению повреждений и восстановление электроснабжения», — отметили в департаменте.

Там добавили, что ориентировочный срок восстановления электроснабжения до 22.00.