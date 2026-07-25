Нижегородская строительная компания увеличила выработку на 49%

Строительная компания «ННДК Генеральный Подрядчик» из Нижнего Новгорода увеличила выработку на 49%, используя инструменты федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Для пилотного проекта выбрали процесс передачи квартир дольщикам в жилом комплексе. Специалисты регионального центра компетенций проверили, как он организован, и выявили восемь проблем.
«Так, например, на предприятии стандартизировали процесс проверки готовности объекта, установили контроль за сроками устранения замечаний, интегрировали учетные и управленческие системы. Эти и другие нововведения экспертов РЦК и проектной команды компании позволили уменьшить время протекания процесса приема-передачи объектов долевого строительства в ЖК на 17% и увеличить выработку на пилотном потоке на 49%», — рассказал Максим Черкасов.
Кроме оптимизации самого процесса, специалисты регионального центра компетенций обучили бережливым технологиям 14 сотрудников компании и подготовили трех внутренних тренеров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.