Нижегородская строительная компания увеличила выработку на 49%

«Так, например, на предприятии стандартизировали процесс проверки готовности объекта, установили контроль за сроками устранения замечаний, интегрировали учетные и управленческие системы. Эти и другие нововведения экспертов РЦК и проектной команды компании позволили уменьшить время протекания процесса приема-передачи объектов долевого строительства в ЖК на 17% и увеличить выработку на пилотном потоке на 49%», — рассказал Максим Черкасов.