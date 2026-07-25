В Перми с 1 сентября расширят зону платной парковки

Глава Перми внес изменения в постановление «О создании и использовании на платной основе парковок общего пользования местного значения». На основании внесенных изменений с 1 сентября 2026 года появятся новые платные парковки вдоль проезжей части, внутризональные плоскостные парковки и перехватывающая парковка.