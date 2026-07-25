Из-за сильного ливня с грозой в Ростове цены на такси взлетели в три раза

В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным ростовского Гидрометцентра, 25 и 26 июля, а также ночью и утром 27 июля в отдельных районах региона ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.