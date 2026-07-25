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Из-за сильного ливня с грозой в Ростове цены на такси взлетели в три раза

Об этом свидетельствуют данные специальных сервисов.

Вечером 25 июля Ростов накрыл сильный шторм, из-за чего стоимость поездок на такси в городе подскочила в три раза.

Если обычно дорога из центра в Северный жилой массив города обходилась примерно в 400 рублей, то во время непогоды агрегаторы выставляют ценник уже свыше 1100 рублей.

Примерно в такую же сумму, по данным специализированных сервисов, обойдется поездка в Западный жилой массив. А добраться из центра Ростова в Батайск предлагают за 1400 рублей.

В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным ростовского Гидрометцентра, 25 и 26 июля, а также ночью и утром 27 июля в отдельных районах региона ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.