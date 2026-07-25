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Двухдневные ливни с градом приближаются к Волгоградской области

Со срочным предупреждением выступили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Со срочным предупреждением выступили в ГУ МЧС по Волгоградской области. В отдельных районах региона до конца суток 25 июля и в течение 26 июля ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с.

Ранее сообщалось, что жителей региона ждет аномальная жара — синоптики обещали до +42 градусов. Утром 25 июля прогноз скорректировали до максимальных +39 градусов и предупредили о возможной грозе.

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