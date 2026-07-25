В Красноярском крае месяц ищут рыбака

«Двадцать седьмого июня… около 22 часов (18.00 мск) в районе Акиловки на опасном участке произошла остановка двигателя, и в результате чего один из мужчин потерял управление над лодкой и врезался в поваленные возле берега деревья», — говорится в сообщении.