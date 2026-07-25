В Калининграде ищут 44-летнего мужчину в коричневой толстовке

В Калининграде ищут 44-летнего Дмитрия Ивановича Кулакова, который пропал 20 июля. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает ПСО «Запад».
Рост пропавшего — 170 см, он среднего телосложения с короткими русыми волосами и серо-зелёными глазами. Был одет в коричневую толстовку, чёрную футболку с ярким принтом, синие джинсы и чёрно-белые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 02; 102 или 112.
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