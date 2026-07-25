Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Нижний Новгород» выиграл третий матч подряд

Волжане добились трудной победы в Челябинске.

Сегодня в первой лиге первенства России по футболу проходят матчи 3-го тура. ФК «Нижний Новгород» одержал победу в Челябинске с минимальным перевесом — 2:1.

Первый тайм прошёл с преимуществом волжан. На 33-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт, реализовал пенальти, который был назначен за фол на словенце Свене Кариче. Вскоре, правда, «Челябинск» огрызнулся, и Матвей Урванцев, ещё в прошлом сезоне игравший за нашу команду, пробил Никиту Медведева. И всё же на перерыв гости ушли с преимуществом. Сумасшедший по силе дальний удар удался Тимофею Комиссарову — 2:1.

Во второй половине встречи уральцы больше атаковали, пытались спасти игру, но подопечным Вадима Гаранина удалось выстоять. Третья победа подряд нашего клуба.

2 и 8 августа ФК «Нижний Новгород» будет принимать «Шинник» (Ярославль) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) соответственно.

6+

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше