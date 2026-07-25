ФК «Нижний Новгород» выиграл третий матч подряд

Сегодня в первой лиге первенства России по футболу проходят матчи 3-го тура. ФК «Нижний Новгород» одержал победу в Челябинске с минимальным перевесом — 2:1.
Первый тайм прошёл с преимуществом волжан. На 33-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт, реализовал пенальти, который был назначен за фол на словенце Свене Кариче. Вскоре, правда, «Челябинск» огрызнулся, и Матвей Урванцев, ещё в прошлом сезоне игравший за нашу команду, пробил Никиту Медведева. И всё же на перерыв гости ушли с преимуществом. Сумасшедший по силе дальний удар удался Тимофею Комиссарову — 2:1.
Во второй половине встречи уральцы больше атаковали, пытались спасти игру, но подопечным Вадима Гаранина удалось выстоять. Третья победа подряд нашего клуба.
2 и 8 августа ФК «Нижний Новгород» будет принимать «Шинник» (Ярославль) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) соответственно.
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