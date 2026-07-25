ФК «Нижний Новгород» выиграл третий матч подряд

Первый тайм прошёл с преимуществом волжан. На 33-й минуте Вячеслав Грулёв открыл счёт, реализовал пенальти, который был назначен за фол на словенце Свене Кариче. Вскоре, правда, «Челябинск» огрызнулся, и Матвей Урванцев, ещё в прошлом сезоне игравший за нашу команду, пробил Никиту Медведева. И всё же на перерыв гости ушли с преимуществом. Сумасшедший по силе дальний удар удался Тимофею Комиссарову — 2:1.