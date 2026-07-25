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Из-за шторма в Ростове цены на такси выросли в три раза

1500 с Западного до Ворошиловского и 1800 с Суворовского: цены на такси в Ростове взлетели из-за непогоды.

Вечером 25 июля Ростов-на-Дону накрыла непогода. Это привело к резкому росту цен на такси.

Если в обычные дни поездка из центра в северную часть города обходилась в 400 рублей, то в условиях шторма стоимость выросла примерно до 1000 рублей. С Западного до проспекта Ворошиловский можно добраться за 1500 рублей, а с Суворовского до Ворошиловского — за 1800.

Напомним, что в Ростовской области действует штормовое предупреждение. По данным регионального Гидрометцентра, 25 и 26 июля, а также ночью и утром 27 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом.