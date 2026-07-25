Какой сегодня праздник: День Военно-Морского Флота РФ

День Военно-Морского Флота РФ — это профессиональный праздник и памятная дата, которая чествует всех, кто служит или служил на флоте, а также подчёркивает историческую роль морского щита России. Корни праздника уходят в эпоху Петра I. В 1696 году Боярская дума по его решению приняла постановление «Морским судам быть…» — это положило начало регулярному российскому флоту. Позже, после первой крупной морской победы русского флота в Гангутском сражении (26−27 июля 1714 года в ходе Северной войны), Пётр I распорядился ежегодно 27 июля устраивать торжества: парады, украшение кораблей флагами, салюты. Традиция сохранялась, хотя и с перерывами. В советский период инициатива учреждения праздника принадлежала наркому ВМФ Николаю Кузнецову. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) постановили отмечать День ВМФ 24 июля. Есть версия, что дата совпала с днём рождения адмирала — так хотели отметить его заслуги. Позже, в 1980 году, праздник перенесли на последнее воскресенье июля. После распада СССР статус даты подтвердил указ президента РФ. ВМФ России включает оперативно-стратегические объединения: Балтийский флот, Северный флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот, Каспийская военная флотилия.