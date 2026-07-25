Какой сегодня праздник: День Военно-Морского Флота РФ

День Военно-Морского Флота РФ — это профессиональный праздник и памятная дата, которая чествует всех, кто служит или служил на флоте, а также подчёркивает историческую роль морского щита России. Корни праздника уходят в эпоху Петра I. В 1696 году Боярская дума по его решению приняла постановление «Морским судам быть…» — это положило начало регулярному российскому флоту. Позже, после первой крупной морской победы русского флота в Гангутском сражении (26−27 июля 1714 года в ходе Северной войны), Пётр I распорядился ежегодно 27 июля устраивать торжества: парады, украшение кораблей флагами, салюты. Традиция сохранялась, хотя и с перерывами. В советский период инициатива учреждения праздника принадлежала наркому ВМФ Николаю Кузнецову. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) постановили отмечать День ВМФ 24 июля. Есть версия, что дата совпала с днём рождения адмирала — так хотели отметить его заслуги. Позже, в 1980 году, праздник перенесли на последнее воскресенье июля. После распада СССР статус даты подтвердил указ президента РФ. ВМФ России включает оперативно-стратегические объединения: Балтийский флот, Северный флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот, Каспийская военная флотилия.
День работника торговли — профессиональный праздник всех, кто занят в торговой сфере. Поздравляют продавцов, кассиров, товароведов, мерчандайзеров, промоутеров, супервайзеров, логистов, администраторов торговых залов, а также сотрудников интернет‑торговли. Праздник уходит корнями в советское время: с 1966 года его отмечали в последнее воскресенье июля как День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства. В 1988 году дату перенесли на третье воскресенье марта. Но традиция праздновать летом сохранилась во многих коллективах. В 2013 году Указом Президента РФ установили новую официальную дату — четвёртую субботу июля. Так вернули летний формат и выделили День работника торговли как отдельный профессиональный праздник. В сфере торговли в России заняты миллионы людей: по данным Росстата, речь идёт о более чем 13 миллионах работников.
День парашютиста — неофициальный, но широко отмечаемый в России праздник профессионалов и любителей парашютного спорта. Его считают своим парашютисты, инструкторы, спортсмены, десантники, спасатели и все, кто связан с прыжками с парашютом. Праздник приурочен к знаковому событию: 26 июля 1930 года под Воронежем группа советских лётчиков и авиамехаников во главе с Леонидом Миновым впервые в СССР выполнила серию тренировочных и показательных прыжков с самолёта. Использовались парашюты американской фирмы «Ирвин». Этот день считают точкой отсчёта массового развития парашютного дела в Советском Союзе. Уже к концу 1931 года было выполнено около 600 прыжков, стали появляться парашютные вышки в парках, а позже — школы и клубы. Самый высокий прыжок с парашютом в истории СССР и России совершили Евгений Андреев и Пётр Долгов в 1962 году. Они прыгнули вместе с высоты 25458 метров.