Трамп выложил фото огромной стены на границе с Канадой: что случилось

Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с очень высоким барьером на границе США и Канады, намекая на дым от лесных пожаров на канадской территории.
Хозяин Овального кабинета выложил стену между двумя странами с подписью «Барьерный воздушный фильтр».
Фото: Truth Social.
При этом Трамп не стал в своем посте пояснять, что он имел в виду обнародовав такое фото.
Как писал сайт KP.RU, 17 июля республиканец заявил, что он требует добавить всю сумму убытков США от пожаров к импортным пошлинам, действующим в отношении Канады. Политик полагает, что убытки от лесных пожаров стали прямым следствием халатности, которую допустила Оттава. По его словам, это становится ежегодным явлением и обходится Штатам в миллиарды долларов.