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Первый гол воронежского «Факела» в сезоне-2026/27 забил Вячеслав Якимов

При этом Юрий Журавлев отметился автоголом.

25 июля в Воронеже на стадионе «Факел» местный одноименный клуб принимает махачкалинское «Динамо» в матче первого тура РПЛ. Позади первый тайм, счет 1:1.

На 22-й минуте хозяева повели в счете — цель поразил Вячеслав Якимов. Но уже спустя восемь минут — на 30-й — счет сравнялся. Юрий Журавлев срезал мяч в свои ворота — 1:1.

Напомним, что «Факел» никогда за 65 лет не выигрывал на старте сезона, выступая в элите отечественного футбола. Тем временем, дагестанский клуб никогда не побеждал в Воронеже.

Итак, впереди вторые 45 минут.

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