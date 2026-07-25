Первый гол воронежского «Факела» в сезоне-2026/27 забил Вячеслав Якимов

25 июля в Воронеже на стадионе «Факел» местный одноименный клуб принимает махачкалинское «Динамо» в матче первого тура РПЛ. Позади первый тайм, счет 1:1.
На 22-й минуте хозяева повели в счете — цель поразил Вячеслав Якимов. Но уже спустя восемь минут — на 30-й — счет сравнялся. Юрий Журавлев срезал мяч в свои ворота — 1:1.
Напомним, что «Факел» никогда за 65 лет не выигрывал на старте сезона, выступая в элите отечественного футбола. Тем временем, дагестанский клуб никогда не побеждал в Воронеже.
Итак, впереди вторые 45 минут.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше