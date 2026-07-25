Инженеры МАИ рассчитали безопасное применение вертолетов при сильном ветре

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) завершили исследование эффективности различных способов управления лопастями вертолетов. Это позволит значительно расширить возможности их применения в местах с повышенной ветровой активностью, в частности, в Арктике, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Целью исследования стал поиск лучшего способа для расширения диапазона скорости ветра, в котором раскрутка и торможение несущего винта будут безопасными. В основу работы была положена идея, согласно которой каждая лопасть может управляться отдельно от остальных. В рамках проекта была создана математическая модель, позволяющая в каждый момент времени определять положение лопасти в пространстве на режимах раскрутки и торможения винта в условиях ветрового воздействия», — говорится в сообщении.
Как отметил автор проекта, доцент кафедры «Проектирование и сертификация авиационной техники» МАИ Максим Каргаев, при раскрутке или торможении несущего винта вертолета в условиях сильного ветра прогибы концов лопастей порой достигают значительных величин. При этом лопасти могут ударяться о хвостовую балку вертолета или другие элементы его конструкции и даже о поверхность взлетно-посадочной полосы, что приводит к их совместным повреждениям.
«В результате растут затраты на техобслуживание летательного аппарата. Поэтому для эксплуатанта практически значима предельная скорость ветра, при которой таких ударов не будет. Удалось установить, что использование управляемого закрылка для исследованного варианта эксплуатации оказалось в 2,74 раза эффективнее, чем применение активного триммера, и позволяет увеличить предельную, то есть максимально допустимую для безопасной эксплуатации скорость ветра, на 35,1% по сравнению с классической конфигурацией лопастей без элементов активного управления. В то же время использование управляемой бесщелевой законцовки обеспечивает увеличение предельной скорости ветра на 45%», — заявил Каргаев.
Проект реализуется в рамках объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий. Разработанные математические модели были использованы компанией «НЦВ Миль и Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») при сертификации новейшего гражданского вертолета Ми-171А3. Это первый полностью российский вертолет, созданный специально для доставки людей и грузов на морские буровые платформы. Сертификационные испытания, проходившие в 2026 году в аэропорту Якутск, подтвердили достоверность теоретических выкладок.
«На основе полученных расчетных и экспериментальных материалов для данного вертолета был расширен ранее установленный диапазон безопасных скоростей ветра для выполнения режимов раскрутки и торможения несущего винта с классической конфигурацией лопастей. При этом созданный научный задел по индивидуальному управлению лопастями послужит будущим разработкам лопастей нового поколения», — отметили в МАИ.