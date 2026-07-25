В Пермь на поезде прибыл новый глава Пермской митрополии Игнатий

«Прежде начала своего служения, я хочу поблагодарить моего предшественника на Пермской кафедре — Владыку Мефодия, за те труды, которые были предприняты им на благо и процветание православной веры в пермской земле. Для меня большое счастье воспринять Пермскую кафедру в том благолепном и обустроенном виде, в каком она сейчас находится», — отметил в первом архипастырском слове глав Пермской митрополии.