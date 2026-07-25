В Ростове-на-Дону ливень и шквалистый ветер повалили более 40 деревьев

По его словам, обращения от жителей о последствиях непогоды продолжают поступать. К ликвидации последствий привлечены шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад администраций районов, а также силы ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, к работам подключат спасателей ДПЧС Ростовской области.