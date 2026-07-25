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Из-за сильного ветра в Ростове упали более 40 деревьев и крупных веток

В Ростове из-за непогоды повалены десятки деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 25 июля, на Ростов обрушилась непогода. Ливень с сильным ветром уже спровоцировал падение более 40 деревьев и крупных веток, обращения продолжают поступать. Об этом сообщил глава Донской столицы Александр Скрябин.

— Для ликвидации последствий непогоды задействованы шесть расчетов спасателей и 8 аварийных бригад от администраций районов города, а также силы ресурсоснабжающих организаций, — озвучил градоначалник.

По данным синоптиков, непогода сохранится до завтрашнего дня.

— Еще раз попрошу соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными и осторожными, — обратился к горожанам Александр Юрьевич.

АЛЛО!

В экстренных ситуациях звоните в службу «112».

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