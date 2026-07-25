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Жители Кирова несут цветы к проходной завода, атакованного ракетой ВСУ

В Кирове у центральной проходной предприятия, накануне подвергшегося ракетному обстрелу со стороны украинских ВС, возник импровизированный мемориал. Горожане несут туда цветы и лампады.

Источник: Life.ru

Украинские войска нанесли ракетный удар по кировскому предприятию утром в пятницу. В результате атаки погибли шесть человек, ранения получили 26 граждан. Возникший на объекте пожар удалось оперативно потушить.

В настоящий момент в стационарах остаются 12 пострадавших. В регионе объявлен трёхдневный траур, который продлится 25, 26 и 27 июля.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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