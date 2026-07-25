В поселке Чегдомын Хабаровского края благоустроили «Аллею Славы»

«Аллею Славы» в рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края обустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Рабочие обновили общественное пространство площадью 775 кв. м, сообщили в краевом министерстве внутренней и информационной политики.
На участке спилили аварийные деревья, высадили новые зеленые насаждения и полностью заменили систему уличного освещения. Также там появились новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки и современный пандус для маломобильных групп населения. Центральным элементом аллеи стал мемориал «Вечный огонь».
Территория была благоустроена по итогам Всероссийского голосования, прошедшего в 2025 году. Свой выбор в пользу «Аллеи Славы» сделали более 1000 жителей.
Отметим, что в 2026 году в 52 населенных пунктах Хабаровского края обновят 63 общественные территории. Из них 12 пространств будут посвящены памяти героев Великой Отечественной войны и СВО.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.