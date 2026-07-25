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У побережья Грузии нашли похожий на боеприпас предмет

МВД Грузии начало расследование после обнаружения в море у побережья Махинджаури предметов, которые могут быть боеприпасами, сообщило агентство Interpressnews.

Источник: РБК

МВД Грузии начало расследование после обнаружения в море у побережья Махинджаури предметов, которые могут быть боеприпасами, сообщило агентство Interpressnews.

По статье 236 Уголовного кодекса Грузии возбуждено уголовное дело — она предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов.

Найденные предметы передали на экспертизу. Специалисты должны установить их тип и происхождение.

Ранее в апреле группа ВМС Болгарии уничтожила надводный беспилотник, найденный на пляже у населенного пункта Синеморец. На аппарате находились четыре боеприпаса, а из-за риска наличия остатков взрывчатых веществ, которые не удалось извлечь, его уничтожили контролируемым взрывом.

В мае украинский морской дрон типа Cossack Mamai («Козак Мамай») был замечен у западного побережья Греции местными рыбаками в районе острова Лефкас в Ионическом море. Греция потребовала от Украины извинений за инцидент с беспилотным аппаратом.

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