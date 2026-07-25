В подмосковных Мытищах открыли центр по сбору вторсырья

Центр по сбору вторсырья начал работу на базе библиотеки № 10 на Троицкой улице в Мытищах Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
Жители смогут приносить туда пластик и другие материалы для последующей переработки. Специалисты установили там специальные экобоксы — контейнеры для раздельного сбора и предварительной сортировки отходов.
Отмечается, что центр принимает более 20 видов вторичного сырья. В их числе — пластиковые бутылки, канистры, флаконы от бытовой химии, пищевые лотки и контейнеры, одноразовые стаканы и другое.
Сдать вторичное сырье можно с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. При необходимости сотрудники библиотеки также консультируют посетителей по правилам сортировки и помогают правильно подготовить материалы к сдаче.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.