Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковных Мытищах открыли центр по сбору вторсырья

Он работает с понедельника по субботу на базе библиотеки № 10 на Троицкой улице.

Источник: Национальные проекты России

Центр по сбору вторсырья начал работу на базе библиотеки № 10 на Троицкой улице в Мытищах Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

Жители смогут приносить туда пластик и другие материалы для последующей переработки. Специалисты установили там специальные экобоксы — контейнеры для раздельного сбора и предварительной сортировки отходов.

Отмечается, что центр принимает более 20 видов вторичного сырья. В их числе — пластиковые бутылки, канистры, флаконы от бытовой химии, пищевые лотки и контейнеры, одноразовые стаканы и другое.

Сдать вторичное сырье можно с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. При необходимости сотрудники библиотеки также консультируют посетителей по правилам сортировки и помогают правильно подготовить материалы к сдаче.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.