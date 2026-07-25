В Перми на время крестного хода 26 июля изменят маршруты автобусов

«На время прохождения колонны изменится путь маршрута № 57. Автобусы будут курсировать без заезда на Липовую гору по улице Хлебозаводской, вместо обычного маршрута по улицам Куйбышева, Василия Васильева и Героев Хасана. А с 09:30 до 13:30 могут быть задержки в движении общественного транспорта, который следует по Комсомольскому проспекту и улице Героев Хасана, а также по пересекающим их улицам. Движение будет приостанавливать на время прохождения колонны через проезжую часть», — пояснили сотрудники ведомства.