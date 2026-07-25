В Перми на время крестного хода 26 июля изменят маршруты автобусов

Пути следования маршрутов автобусов изменятся в Перми на время прохождения колонны Белогорского крестного хода 26 июля, рассказали в городском департаменте транспорта.
Речь идёт о традиционном ежегодном многодневном молитвенном шествии православных паломников из Перми к Белогорскому мужскому монастырю в деревне Белая Гора Кунгурского района. В этом году оно будет проходить с 26 июля по 1 августа.
«На время прохождения колонны изменится путь маршрута № 57. Автобусы будут курсировать без заезда на Липовую гору по улице Хлебозаводской, вместо обычного маршрута по улицам Куйбышева, Василия Васильева и Героев Хасана. А с 09:30 до 13:30 могут быть задержки в движении общественного транспорта, который следует по Комсомольскому проспекту и улице Героев Хасана, а также по пересекающим их улицам. Движение будет приостанавливать на время прохождения колонны через проезжую часть», — пояснили сотрудники ведомства.
Кроме того, с 11:30 до 13:30 планируется ограничить движение всех видов транспорта на участке улицы Василия Васильева между Героев Хасана и 1-ой Бахаревской.
Напомним, актуальное расписание, маршруты следования, движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информацию обо всех изменениях размещают в аккаунтах «Пермский транспорт» в соцсетях.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что утром 25 июля представители Пермской Епархии торжественно встретили на вокзале Пермь II нового главу Пермской митрополии — епископа Пермского и Кунгурского Игнатия.