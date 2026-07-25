Когда дадут свет? Мощный ураган обрушился на Ростов 25 июля 2026

Суббота, 25 июля 2026 года, для Ростова стала испытанием на прочность. Утром поступили новости о массированной атаке БПЛА ВСУ, в результате которой были ранены пять человек. А вечером шквалистый ветер и ливень обрушились на южную столицу. Настоящий ураган, мигом затемнивший небо, длился около получаса.
Этого времени хватило, чтобы повалить десятки деревьев, оборвать провода в некоторых районах и добавить работы коммунальным и экстренным службам. Подробности последствий разгула стихии — в материале rostov.aif.ru.
Последствия урагана в Ростове 25 июля 2026: сорваны крыши, упали щиты.
Более 40 деревьев повалил сильный ветер в Ростове, но обращения продолжают поступать. Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды. По информации главы города Александра Скрябина, на местах работают шесть расчётов специалистов городской поисково-спасательной службы, восемь аварийных бригад от администраций районов, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций.
«Главам районов поручил оперативно реагировать на поступающие обращения жителей города по ликвидации последствий непогоды», — говорится в сообщении Скрябина.
Кадрами разгула стихии делятся местные жители в соцсетях. По их словам, ветер валил не только деревья, но и крепкие рекламные щиты. На проспекте Шолохова ветка пробила машину насквозь. У главного корпуса ДГТУ сорвало крышу. Также сорвало крышу у автосалона на Текучёва, а на улице Российской часть кровли оторвалась и упала на машину. Пострадали машины также на парковке одного из крупных ростовских ТЦ.
Перебои с электричеством и водой в Ростове 25 июля 2026: почему нет света, когда дадут.
Как сообщили представители ресурсоснабжающих организаций, в связи с обесточенностью некоторых производственных объектов возникли перебои с водоснабжением в разных районах Ростова и Батайска. По мере исправления ситуации специалисты запускают насосные станции, возвращая ресурс в дома.
Технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации привело к частичному отключению потребителей в Западном жилом массиве. Отключение затронуло дома жителей проспектов Коммунистического, Стачки, улиц 2-й Краснодарской, Каширской, Зорге, Малиновского и других. Также электроснабжение отсутствует в восточной и центральной частях города. Как сообщили в «Донэнерго», в устранении последствий стихии задействовано 50 аварийно-восстановительных бригад численностью 220 человек и 50 единиц спецтехники. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения — до 22:00.Кроме того, временно остановлена работа насосного оборудования на объектах водоснабжения. В связи с этим возможно снижение давления воды в жилых домах.
Опасность на дорогах и рекомендации МЧС.
Водителей предупредили об опасности аквапланирования — потери сцепления шин с дорогой из-за слоя воды, из-за чего автомобиль может стать неуправляемым. В ведомстве напомнили: при потере сцепления важно плавно отпустить педаль газа, не делать резких движений рулём и сохранять направление движения.
Спасатели советуют по возможности оставаться дома и закрывать окна. На улице следует избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями, ветхими строениями, мостами, эстакадами и линиями электропередачи.
А тем временем из-за непогоды вечером 25 июля стоимость поездок на такси значительно увеличилась. Маршрут из центра города в северную часть, который обычно стоит около 400 рублей, обходился уже примерно в тысячу рублей.
По данным синоптиков, непогода сохранится до 26 июля. Градоначальник попросил жителей соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными и осторожными. Ранее в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение на 25−27 июля в связи с сильными ливнями, грозами, сильным ветром до 25 м/с.