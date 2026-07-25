Мощный ураган обрушился на Ростов 25 июля 2026

Кадрами разгула стихии делятся местные жители в соцсетях. По их словам, ветер валил не только деревья, но и крепкие рекламные щиты. На проспекте Шолохова ветка пробила машину насквозь. У главного корпуса ДГТУ сорвало крышу. Также сорвало крышу у автосалона на Текучёва, а на улице Российской часть кровли оторвалась и упала на машину. Пострадали машины также на парковке одного из крупных ростовских ТЦ.