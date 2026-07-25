Восемь бригад и шесть спасательных расчетов ликвидируют последствия шторма в Ростове

Коммунальные, дорожные и аварийные службы Ростова-на-Дону устраняют последствия непогоды. Задействованы шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы и восемь аварийных бригад от администраций районов, а также силы ресурсоснабжающих организаций и спасатели ДПЧС Ростовской области. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.