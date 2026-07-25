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Восемь бригад и шесть спасательных расчетов ликвидируют последствия шторма в Ростове

Более 40 деревьев упали в Ростове из-за шторма.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные, дорожные и аварийные службы Ростова-на-Дону устраняют последствия непогоды. Задействованы шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы и восемь аварийных бригад от администраций районов, а также силы ресурсоснабжающих организаций и спасатели ДПЧС Ростовской области. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По данным начальника управления по делам ГО и ЧС, непогода уже привела к падению более 40 деревьев и крупных веток, обращения от жителей продолжают поступать.

Главам районов было поручено оперативно реагировать на все заявки горожан по ликвидации последствий. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до завтрашнего дня.