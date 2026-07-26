Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пройдет концерт «Морская доблесть» в честь Дня ВМФ

В Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге состоится концерт «Морская доблесть», приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота.

Источник: Комсомольская правда

На мероприятии выступят известные артисты и лучшие военно-морские ансамбли из разных регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Одним из ключевых участников концерта станет Центральный концертный образцовый оркестр имени Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что город гордится своей героической морской историей и доблестью военных моряков.

— Имена таких великих флотоводцев, как Ушаков, Нахимов, Крузенштерн и многих других, неразрывно связаны с нашим городом. Мы всегда будем помнить подвиг моряков, защищавших наш город во время Великой Отечественной войны, — отметил он.

Напомним, ранее мы рассказывали о том. что три моста зажгутся цветами российского флага в День ВМФ 26 июля.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше