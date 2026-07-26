В Петербурге пройдет концерт «Морская доблесть» в честь Дня ВМФ

— Имена таких великих флотоводцев, как Ушаков, Нахимов, Крузенштерн и многих других, неразрывно связаны с нашим городом. Мы всегда будем помнить подвиг моряков, защищавших наш город во время Великой Отечественной войны, — отметил он.