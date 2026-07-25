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Южный парк открыли в Волгограде пенной вечеринкой

Сегодня, 25 июля, в Красноармейском районе.

Сегодня, 25 июля, в Красноармейском районе Волгограда состоялось официальное открытие Южного парка. Обновленная зона отдыха с аттракционами заработала в створе бульвара Энгельса. Особый восторг у посетителей вызвали пенные вечеринки — в залпах воздушных облачков с удовольствием «купались» как взрослые, так и дети, спасаясь от жары.

Гостей также ждали концерт, конкурсы и игры с ростовыми куклами.

Напомним, в Южном парке было установлено колесо обозрения «Красное солнце», перекочевавшее сюда из ЦПКиО.

Фото Центрального парка, видео Андрея Еркина.

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