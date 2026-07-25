Бывшая невеста Шаляпина продала квартиру в Дубае, но денег не получила: что случилось

Светская львица Анна Калашникова пришла в кино и встретилась с корреспондентом «МК» на красной дорожке. Здесь артистка призналась, что именно сегодня продала, наконец, свою единственную квартиру в Дубае, которую не могла продать больше года. Правда, денег у Калашниковой ещё нет.
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Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.Читать дальше