Бывшая невеста Шаляпина продала квартиру в Дубае, но денег не получила: что случилось

Светская львица Анна Калашникова пришла в кино и встретилась с корреспондентом «МК» на красной дорожке. Здесь артистка призналась, что именно сегодня продала, наконец, свою единственную квартиру в Дубае, которую не могла продать больше года. Правда, денег у Калашниковой ещё нет.