В Омской области отремонтировали участок дороги Омск — Русская Поляна

Участок дороги Омск — Русская Поляна привели в нормативное состояние в Омской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы провели на отрезке с 144-го по 150-й км, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На участке дорожники демонтировали старое покрытие, устранили пучинообразования и неровности, а затем уложили два слоя асфальтобетона. После этого они укрепили обочины, нанесли разметку, установили новые знаки и обустроили остановочные пункты.
Ранее сообщалось, что в Омской области в 2026 году отремонтируют 14 участков дорог. Например, специалисты обновят отрезки трасс Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области, Омск — Муромцево — Седельниково.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.